Derrumbe parcial de casona en Santiago: Bomberos busca a personas atrapadas

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago está respondiendo con voluntarios y máquinas de 7 Compañías ante llamado por personas atrapadas en #derrumbe al interior de propiedad ubicada en Av. Ejército Libertador con Domeyko, en la comuna de #Santiago. @Comandantecbs @Muni_Stgo https://t.co/cCWZl8416y

Personal especializado encabeza un operativo de búsqueda y rescate de personas que, producto de un derrumbe parcial, quedaron atrapadas al interior de una casona de dos pisos, en el Barrio Universitario de la comuna de Santiago.

El inmueble de adobe, ubicado en Avenida Ejército Libertador con Domeyko, se desplomó la noche del jueves, motivando la concurrencia inicial de voluntarios y máquinas de siete compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Posteriormente, el cuarto comandante Sebastián Mocarquer informó la activación del Grupo USAR para el rescate de los atrapados en la vivienda, aunque resaltó que de momento, al menos seis personas ya salieron por sus propios medios.

"La casa colapsó hacia un costado, hacia el interior, y hacia un edificio colindante", sostuvo el funcionario, de modo que "estamos haciendo un plan de seguridad para sacar a los civiles y evacuar los edificios contiguos, mientras evaluamos la estabilidad estructural del edificio" para proceder al ingreso.

Mocarquer estimó que el operativo puede prolongarse por varias horas, ya que el personal debe corroborar o descartar si existen personas lesionadas.