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Tópicos: País | Policial

Derrumbe parcial de casona en Santiago: Bomberos busca a personas atrapadas

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El inmueble de dos pisos, que está hecho de adobe, colapsó hacia un costado, hacia el interior y hacia un edificio colindante del Barrio Universitario.

Personal del Grupo USAR encabeza la búsqueda de víctimas en la vivienda afectada, de la cual ya salieron seis personas por sus propios medios.

Derrumbe parcial de casona en Santiago: Bomberos busca a personas atrapadas
 Cuerpo de Bomberos de Santiago (X)

Los voluntarios también están evacuando a personas desde inmuebles colindantes a la casona colapsada.

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Personal especializado encabeza un operativo de búsqueda y rescate de personas que, producto de un derrumbe parcial, quedaron atrapadas al interior de una casona de dos pisos, en el Barrio Universitario de la comuna de Santiago.

El inmueble de adobe, ubicado en Avenida Ejército Libertador con Domeyko, se desplomó la noche del jueves, motivando la concurrencia inicial de voluntarios y máquinas de siete compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Posteriormente, el cuarto comandante Sebastián Mocarquer informó la activación del Grupo USAR para el rescate de los atrapados en la vivienda, aunque resaltó que de momento, al menos seis personas ya salieron por sus propios medios.

"La casa colapsó hacia un costado, hacia el interior, y hacia un edificio colindante", sostuvo el funcionario, de modo que "estamos haciendo un plan de seguridad para sacar a los civiles y evacuar los edificios contiguos, mientras evaluamos la estabilidad estructural del edificio" para proceder al ingreso.

Mocarquer estimó que el operativo puede prolongarse por varias horas, ya que el personal debe corroborar o descartar si existen personas lesionadas.

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