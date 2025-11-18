Iquique: Pasajero abandonó maleta con 3,2 kilos de cocaína en el aeropuerto

Un inusual incidente ocurrió este martes en el Aeropuerto Internacional General Diego Aracena Aguilar (Región de Tarapacá), donde un pasajero abandonó una maleta con más de tres kilos de cocaína, huyendo del terminal aéreo tras ser alertado por la megafonía.

El bolso fue sometido a revisión de rayos X por personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quienes detectaron un contenido sospechoso en su interior y dieron aviso a la aerolínea JetSmart para que ubicara al pasajero que había facturado la maleta.

En un intento por contactarlo, empleados de la aerolínea comenzaron a llamar al individuo por altavoz dentro del terminal aéreo. Sin embargo, al escuchar su nombre y percatarse de que había sido descubierto, el pasajero abandonó el aeropuerto para evadir a la justicia.

El procedimiento fue tomado por personal de Carabineros, por orden del Ministerio Público. Se constituyó en el aeropuerto personal especializado del OS7, quienes procedieron a realizar la prueba de campo al contenido de la maleta abandonada; diligencia que confirmó que se trataba de 3,22 kilos de cocaína.

Las diligencias investigativas continúan para dar con el paradero del pasajero que intentó transportar la droga.