"¿Es por el color de mi piel?": Conductor encaró a carabineros tras ser multado

Un automovilista grabó e increpó a funcionarios de Carabineros, luego de recibir una multa tras una fiscalización en la comuna de Cerrillos.

El tenso momento fue mostrado en el matinal "Contigo en la Mañana", de Chilevisión, donde hablaron con el indignado conductor, un ciudadano haitiano.

"Tengo todos mis documentos al día, vine con mi cinturón puesto y ahora me quieren multar. Dicen que tengo el cinturón malo... Yo no sé... ¿Es por el color de mi piel que me están haciendo esto?", se preguntó el hombre.

De acuerdo con lo declarado por Carabineros, "el joven iba conduciendo sin el cinturón de seguridad", además de llevar en el auto a otras personas sin cinturón, incluyendo una niña de nueve años.

"Yo tenía mi cinturón puesto, andaba trabajando (...) Es por el color de mi piel", reclamó el sujeto, a quien finalmente se le cursó la infracción y se retiró del lugar.