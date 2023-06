Fiscal Valencia advierte una ola "sin precedentes" de crímenes por encargo

El fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió este miércoles que Chile enfrenta "un fenómeno que no tenía precedentes y que dice relación con los asesinatos por encargo".

El jefe del Ministerio Público dijo a Radio Infinita que "hay una situación objetiva: los números indican que lamentablemente en Chile hay más homicidio y hay más homicidios con arma de fuego", junto con un "aumento de homicidios en lugares donde no teníamos esos indicadores".

Esto, a propósito de la cifra entregada ayer por Carabineros, que cifró en 17 los asesinatos que han ocurrido desde enero a la fecha en el Barrio Matta Sur, en la comuna de Santiago.

"La zona sur de Santiago siempre ha sido una zona muy violenta, pero, si bien la situación se ha agravado, ocurre que se ha agravado la situación, por ejemplo, en la comuna de Santiago, Iquique, Alto Hospicio, donde si bien había un fenómeno delictual no con la gravedad que estamos enfrentando hoy día", explicó Valencia.

El fiscal agregó que "antiguamente en Chile los homicidios eran tipos de delitos que tenían altas tasas de esclarecimiento. Sabías a quien salir a buscar porque generalmente eran cometidos por gente que se conocía entre sí, habían personas que tenían riñas previas, normalmente había un vínculo entre uno y otro".

Sin embargo, lo que se ve actualmente "son ajustes de cuentas entre bandas": "Hemos visto homicidios por encargo, personas ejecutadas", y, en consecuencia de ello, la tasa de homicidios con imputado desconocido "se ha deteriorado muy significativamente", apuntó.

"Pasamos en el lapso de seis a siete años de un 16% de causas con imputado desconocido por homicidio a un 40%; es decir, dos de cada cinco homicidios no tienen, cuando se presenta la denuncia, un sospechoso. Eso es muy grave", concluyó.

GOBIERNO: "ES UNA PRIORIDAD"

Desde el Gobierno, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmó que "una de las prioridades que se presentó y que continúa siendo una prioridad para el Gobierno es la situación de los homicidios y los delitos violentos".

"Hemos visto que, a medida que se va avanzando en estrategias, planos y coordinaciones con otras instituciones del Estado, las estrategias que se aplican dan resultado", aseguró el funcionario.

"No son suficientes, claro que no. ¿Son razones para celebrar? No son razones para celebrar, porque sabemos que lo que funciona en reducción de homicidios es reducir la impunidad, que los responsables sean llevados frente a la Justicia, pero por sobre todo las saquemos de circulación", cerró Vergara.