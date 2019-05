Airbnb por brasileños fallecidos: Incidentes negativos son extremadamente raros

La plataforma Airbnb se refirió a la muerte por una emanación de monóxido de carbono de seis ciudadanos brasileños en nuestro país.

Este miércoles se fueron encontradas las seis personas fallecidas en un edificio de Santiago Centro, en el departamento que habían arrendado a través de la plataforma.

Según informaron a través de un comunicado, "lamentamos profundamente esta tragedia. Estamos siguiendo de cerca la situación y trabajando con urgencia para brindar apoyo a las familias de los huéspedes durante este momento tan difícil. La seguridad de huéspedes y anfitriones es nuestra prioridad".

En esa línea, Airbnb aseguró que "la seguridad de nuestra comunidad es nuestra prioridad. Se han registrado más de 500 millones de llegadas de viajeros a espacios en Airbnb y los incidentes negativos son extremadamente raros. Incluso así trabajamos constantemente para mejorar la plataforma, nuestras políticas y nuestras medidas de protección porque incluso un accidente es demasiado".

En ese sentido detallaron que tienen un programa de entrega gratuita de detectores de humo y monóxido de carbono para "los anfitriones que lo soliciten".

"Adicionalmente Airbnb ha contribuido con 1 millón de dólares para apoyar la campaña de la Cruz Roja sobre Incendios e Intoxicaciones por monóxido de carbono apuntada a aumentar el conocimiento alrededor de la seguridad relacionada con incendios y monóxido de carbono", comunicaron.

Además, explicaron que "si un huésped reserva un espacio donde el anfitrión aún no reportó tener detectores de humo o monóxido de carbono, la plataforma Airbnb indicará esto al huésped para que estén al tanto y puedan tomar las precauciones necesarias".

"Mientras que es imposible eliminar todos los riesgos a la hora de viajar, nuestro equipo global trabaja intensamente todos los días para colaborar con que nuestra comunidad tenga una experiencia positiva y segura", finaliza el informativo.

Autoridades piden solo utilizar servicios registrados por Sernatur

La subsecretaria del Turismo, Mónica Zalaquett, conversó con Cooperativa respecto a cómo saber que un arriendo de este tipo cumple con la normativa.

En esa línea, aseguró que "las plataformas digitales llegaron para quedarse. El problema no son las plataformas, el problema es la oferta informal que se ofrece a través de las plataformas. Es por eso que nosotros hacemos un llamado a que la gente sólo utilice servicios de hospedaje que están registrados en Sernatur".

"Existe un registro de Sernatur, la ley obliga a toda aquella persona que ofrezca un hospedaje a registrarse en Sernatur y así nosotros podemos fiscalizarlos", agregó la subsecretaria.

Desde la Federación de Empresas del Turismo de Chile (Fedetur), coincidieron en que el problema no es que existan departamentos turísticos, sino que cumplan con los registros.

En esa línea, su presidente Helen Kouyoumdjian, explicó que "Airbnb, para ponerle nombre y apellido a las cosas, tiene que colocar dentro de su registro de proveedores que ofrece aquellos que están registrados y es tan simple como lo han hecho en otros países. Airbnb con otros países se han puesto de acuerdo y para ofrecer mi servicio de departamento turístico, pongo el registro de Sernatur".

Según explicó la subsecretaria, hay una mesa de trabajo junto a la industria y otros ministerios para poder mejorar la normativa vigente.

Emanación habría surgido del calefont

Respecto al hecho vivido por los seis brasileños, las mediciones de Bomberos apuntan a que habría sido el calefont debido a que es donde hay mayor concentración de gas, pero aún quedan peritajes por realizar.

Las ventanas y puertas del departamento se encontraban cerradas. Según relató Juan Salas, el cerrajero que abrió la puerta a la llegada del cónsul de Brasil, "no había olor. Yo por lo menos no sentí olor porque no se percibía nada hacia afuera. Lo que sí, cuando abrimos la puerta se sintió todo, ahí se sintió el olor".

"El joven que andaba acompañando al señor cónsul, corrió a la cocina y apagó algo, no me di cuenta si era estufa o calefont, pero aparentemente calefont por el olor que emanaba. Un olor casi como a humo de cuando un auto está humeando", detalló.

En la misma línea, explicó que cuando entraron, las personas "estaban fallecidas porque los cuerpos estaban en distintos lugares. Dos en una mesa, uno tirado en un sillón, otro en un pasillo y dos que posiblemente estaban adentro porque yo no los vi, que me parece que eran los niños, los jóvenes".

Una vez superada la emergencia, los cuerpos de estas dos familias fueron trasladados al Servicio Médico Legal (SML). Sin embargo, los trabajadores del recinto se encuentran en paro desde ayer. La movilización termina durante esta jornada, pero atrasará la entrega de los cuerpos para que sean repatriados hacia Brasil.

En ese sentido, el dirigente Alejandro Sandoval explicó que "consulté en la mañana con la gente que estaba en tanatología y se hacen turnos éticos del 50 por ciento, de los cuales, de los 24 cuerpos que estaban hasta las 08:00 de la mañana, se supone que se entregan 12 hoy".

"Eso no contempla a los brasileños porque para ser retirados hay que ser reclamados y eso es un requisito que tiene que ser cumplido, legal, entonces los familiares vienen viajando, según tengo entendido. Por lo tanto, no han sido reclamados", manifestó.