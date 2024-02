Un homicidio se registró durante esta madrugada en la intersección de calle Lucrecia Fernández con María Elena, en la capitalina comuna de San Joaquín.

Según información preliminar, la víctima corresponde a un hombre de aproximadamente 30 años, quien murió tras sufrir una brutal golpiza por parte de terceros.

El afectado, que todavía no ha sido identificado, fue abandonado en un SAR de la comuna y no portaba documentos ni pertenencias, por lo que el Ministerio Público no descarta un posible asalto o una riña previa producida en el mencionado sector.

La Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra en el lugar realizando diligencias investigativas para esclarecer el crimen y dar con el paradero de los involucrados, por lo que se reportan cortes en el tránsito.