Caso Ojeda: Ministerio Público no entregó información a fiscales venezolanos

La comitiva de altos funcionarios de la Fiscalía General de Venezuela que está en Chile se reunió este jueves con el jefe de la Unidad Internacional y Extradiciones (UCIEX) del Ministerio Público, Juan Pablo Glasinovic, para tratar el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero pasado.

Glasinovic detalló que en la reunión, que duró cerca de dos horas, "acordamos una serie de medidas para mejorar, agilizar estos procedimientos".

Aun así, lo catalogó como un "evento muy positivo, de construcción de mejores prácticas, de desarrollo de confianzas para ir aumentando nuestra efectividad y rapidez en el intercambio de información que permita resolver de mejor manera las investigaciones".

DIFICULTADES DE LA VISITA

El director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público venezolano, Álvaro Cabrera, y el director general contra Delitos Comunes, Ángel Fuenmayor, arribaron este martes a nuestro país, sin embargo, se avisó sobre su visita un par de días antes, por lo que, por problemas de agenda, no pudieron reunirse con el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Los fiscales venezolanos llegaron y salieron del edificio del Ministerio Público, en el centro de Santiago, sin dar declaraciones (Fotos: ATON)

El fiscal general de Venezuela, Tarek Williams Saab, encargado de la notificación, solicitó una reunión con varias autoridades de la Fiscalía Nacional, con la Policía de Investigaciones (PDI), con los familiares de Ojeda, y visitar en la cárcel al único imputado por este crimen, y conocer el avance de las pesquisas.

Pese a la notificación, desde la Fiscalía indicaron que los requerimientos exceden lo que permite la ley en el actual estado de la investigación.

El fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, explicó que "con antelación, coordinación y en base también a los requerimientos de asistencia penal internacional, a nosotros se nos prohíbe ir a otro país, en el fondo, a poder realizar cualquier actuación o diligencia. Por lo tanto, se tiene que hacer por los canales oficiales y la forma de hacerlo era de la forma que yo he indicado anteriormente. Eso unido al hecho de que la investigación se encuentra reservada, por lo tanto, malamente podría yo entregarle información referente a la causa".

Pese a lo anterior, el persecutor precisó que los fiscales "el día de ayer entregaron el total de información que faltaba, se fue entregando por partes, pero el día de ayer ya finalmente se completó. Respecto a eso, decir simplemente si nosotros nos podemos reunir con ellos o no, es bien complejo, toda vez que las investigaciones, aunque no esté con la reserva que tiene el día de hoy para todos los intervinientes, sigue siendo reservada para terceros que no están vinculados a la investigación. Por lo tanto, sea hoy o sea en 20 días más, la situación no va a cambiar".

El abogado representante de la familia de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, que ayer se reunió con los fiscales venezolanos, expresó que esta cita constituye "una aliciente para las víctimas de estos hechos, puesto que se declara que ya se abren canales expresos de comunicación y de cooperación y asistencia mutua para avanzar en este caso, lo que nos da un pequeño aliciente para poder seguir adelante, y genera instancias que hace una semana no conocíamos de su existencia".

Hasta el momento hay un solo imputado por el secuestro y homicidio de Ojeda: un joven de 17 años, también venezolano. Otros dos sospechosos fueron identificados y tienen una orden de detención vigente, pero se encuentran prófugos de la justicia y se presume que se encontrarían en Venezuela.