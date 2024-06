Sujeto murió tras ser acribillado en una toma de Puente Alto

Personal policial y de la Fiscalía investiga un homicidio con arma de fuego ocurrido la madrugada de este viernes en la toma Los Areneros, en la comuna de Puente Alto.

Vecinos llamaron a Carabineros tras escuchar disparos, y al arribar al lugar, los uniformados encontraron a una persona fallecida con varios impactos de bala en su cuerpo.

La víctima todavía no es identificada, pues no portaba documentos, pero se sabe que no vivía en el campamento, pues el vehículo en el cual llegó al sector quedó en el sitio del suceso.

Como la policía encontró drogas dentro del mentado auto, se presume que el crimen se produjo tras un intercambio de sustancias ilícitas, y que los atacantes tenían la intención de hacer daño a la víctima, atendido que dispararon a corta distancia.

De todas maneras, el fiscal Milibor Bugueño, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), aclaró que "el Departamento de Medicina Criminalística aún se encuentra realizando el análisis del cuerpo para poder establecer algún tipo de dinámica de los hechos, y evidencia testimonial y de cámaras de seguridad".

"En primera instancia, se ha logrado establecer que son al parecer cuatro lesiones balísticas, pero estamos trabajando en el examen del cadáver", reafirmó el persecutor.

La Brigada de Homicidios de la PDI y el Labocar de Carabineros trabajan en el lugar, analizando una gran cantidad de vainillas y proyectiles, así como el vehículo que los victimarios abandonaron en la toma.