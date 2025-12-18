El jefe de control de incendios forestales de Conaf, Rodrigo Fernández, afirmó que el incendio que actualmente aqueja a la comuna de Melipilla "es tan grande" que su liquidación "va a demorar un par de días".

El siniestro aqueja a 2.321 hectáreas hasta ahora y "está contenido en gran parte de su perímetro, pero no totalmente, por eso todavía se encuentra activo y en combate. Hay seis brigadas combatiendo con nueve técnicos, se mantienen maquinarias y camiones cisterna y helicópteros, más el apoyo de Bomberos", detalló.

Actualmente, la comuna se encuenta en alerta amarilla y se espera que "el equipo técnico pueda determinar que el incendio estaría contenido de aquí al terminar la jornada de hoy (jueves), para ya mañana empezar las faenas de liquidación", afirmó el jefe de control.

Fernández también señaló que ha sido complejo combatir las llamas porque hubo "un factor de viento muy fuerte", además de la simultaneidad de incendios: "Al momento que salió el incendio de Quilamuta en la comuna de San Pedro, teníamos dos emergencias en O'Higgins con asignación de recursos y aparecieron dos siniestros más en Valparaíso", indicó.

