Mujer denunció ataque de supuesto taxista en Huechuraba: "Me sangraba todo"

Una joven de 25 años denunció haber sufrido un violento ataque tras subir a un supuesto taxi después de una fiesta de Halloween.

Fue el pasado 31 de octubre cuando Alexandra asistió a los festejos de Hilaria, en Ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba. En la madrugada, le pidió a un amigo si podía conseguirle un Uber. A los minutos, desde un taxi de techo amarillo la llamaron por su nombre y ahí comenzó su "pesadilla".

"Entré al auto, pasaron tres minutos y abrieron la puerta. Entró un segundo tipo, obviamente que el conductor (era) cómplice y me aforró un combo", contó Alexandra a CHV Noticias.

Los hombres la retuvieron por más de una hora, le quitaron sus cosas y la intentaron llevar hacia un cerro, según relató la mujer.

"Le pasé todo. Me pegó en el mentón, en la nariz, en el cachete izquierdo... me sangraba todo (...) estaba todo oscuro, no sabía dónde estaba, pero sabía que era un cerro porque había mucha tierra", dijo la joven.

Sin embargo, en un moento pudo escapar: "disminuyeron la velocidad, entraron a una calle, yo me lancé del auto, me paré rápidamente, salí corriendo (...) y llegué a una plaza".

Alexandra pidió ayuda a gritos y pudo llegar hasta donde Carabineros para denunciar los hechos.