Detienen a banda dedicada al robo de vehículos: Casi todos menores de edad

Personal de Carabineros logró la detención de una banda dedicada al robo de vehículos, integrada en su mayoría por menores de edad.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el grupo de delincuentes había efectuado la sustracción de al menos cinco automóviles en las comunas de Maipú y San Bernardo mediante el método de la encerrona, quienes además golpeaban a sus víctimas con la empuñadura de las armas.

"Frente a mí se bajan tres (personas) y los tres con armamento; me pusieron la pistola en la cabeza y me dijeron 'entrega todo o sino te mato', el más chico era el más agresivo. No me quedó otra que entregar todas las cosas", relató uno de los afectados.

Posteriormente, parte de la banda es sorprendida transitando por la vía pública, siendo detenidos en Cerrillos. Luego, el resto de la agrupación llegó a la comisaría haciéndose pasar por víctimas, sin embargo, terminaron siendo reconocidos por los reales afectados, siendo aprehendidos en el lugar.

Se trata de tres menores de edad -dos de 15 años y uno de 17-, además de un adulto de 18 años.