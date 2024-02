Sebastián Esnaola fue asaltado en Huechuraba: "Me encañonaron"

El periodista Sebastián Esnaola, conductor de Cooperativa y Al Aire Libre, sufrió el robo de su automóvil la noche de este jueves en la comuna capitalina de Huechuraba.

El profesional relató que "me encañonaron en una estación de servicio del sector de Huechuraba, me robaron mi camioneta, mis documentos, mi teléfono", quien además contó que los asaltantes fueron tres jóvenes chilenos.

"No me pasó nada, no me resistí en ningún minuto, salvo por ese amago medio instintivo de intentar agarrar el teléfono", continuó el periodista. Posteriormente, el vehículo "apareció a los minutos, abandonado, porque no tenía bencina".

Asimismo, recomendó que "lo importante, para quienes tengan la posibilidad, de tener instalado un GPS en su auto (...). Si hoy por hoy puedo tener mi camioneta, es porque estaba asociada a un GPS y eso fue lo que permitió encontrarla y ubicarla rápidamente".

Además, reflexionó que "si te están encañonando con un revólver tienes que ser lo más frío posible y esperar que sea rápido el momento y obedecer".

"Hay veces que actúan con saña y que pegan, y yo tuve mucha suerte porque podrían haberme agarrado a patadas, a combos, pero no pasó y me siento afortunado", cerró.