Tópicos: País | Policial | Robos

A prisión un sujeto que le robó herramientas a la Conaf

Autor: Redacción Cooperativa
En prisión preventiva quedó un sujeto formalizado por delito de robo en lugar no habitado, acusado de haber ingresado, junto a otros dos individuos, a una bodega de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) situada dentro del Parque Alerce Costero, en la comuna de Corral, Región de Los Ríos.

"El detenido, chileno, mayor de edad, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valdivia, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva", dijo el subprefecto Luis Albornoz, de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI.

