PDI detuvo a dos menores vinculados a diversos robos con intimidación

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de dos presuntos delincuentes, ambos menores de edad, acusados de liderar una banda criminal dedicada a robos con intimidación en la Región Metropolitana.

Según informó la policía este martes, la banda operaba principalmente en las comunas de Talagante y Peñaflor, y se le atribuye el ingreso a al menos 12 viviendas bajo esta modalidad.

El prefecto Cristián Ramírez detalló que las detenciones se realizaron tras la ejecución de dos órdenes de entrada y registro ayer, donde también se procedió "a la incautación de diferentes elementos de interés criminalístico".

La investigación ha logrado posicionar a estos sujetos en la comisión de al menos cinco delitos, demostrando su participación activa en la organización criminal.