Tour delictual en Santiago sur: Tres encerronas y dos vehículos robados

Un violento tour fue llevado a cabo por una banda de delincuentes en el sector sur de la capital durante esta mañana, en donde realizaron al menos tres encerronas.

El primer robo se registró en el terminal pesquero en la comuna de Lo Espejo, en donde los delincuentes sustrajeron un vehículo deportivo de color blanco.

Tras esto, los antisociales avanzaron hasta San Bernardo, específicamente a Avenida Portales, en frente del Mall Plaza Sur, en donde intentaron robar una camioneta Ford F-150 sin éxito, ya que la conductora de esta puso marcha atrás y logró, de esta manera, frustrar el robo, pero su vehículo resultó con varios daños ya que los delincuentes lo atacaron con piedras de gran tamaño al no poder sustraerlo.

Posteriormente, los antisociales procedieron a robar un vehículo de tipo SUV con una familia en su interior, en el cual se encontraba también un niño de 12 años.

"ME PUSIERON UNA PISTOLA EN LA CABEZA"

Una de las víctimas -la hija de la conductora- que se encontraba dentro del vehículo robado detalló el hecho al comentar que "éramos tres: mi mamá, mi hermano menor y yo. Entonces, nos empezaron a decir que nos bajáramos y nos empezaron a tirar, porque querían bajarnos".

"Entonces, a mi mamá le pegaron y a mí me pusieron una pistola en la cabeza. Yo, la primera reacción que tuve fue patearlos, los pateé, intenté alejarlos, pero igual me agarraron y me seguían tirando. A mi hermano lo tiraron lejos, y él corrió para buscar a alguien más para que nos ayudara", añadió.

#SanBernardo: Violenta Encerrona a familia que se trasladaban junto a sus hijos está mañana a eso de las 06:10 En portales Frente a Estación Nos. Delincuentes Robaron camioneta Suv & se dieron a la Fuga. pic.twitter.com/CmgABMWpSx — SAN BERNARDO INFORMA (@BernardoInforma) March 14, 2023

En total, los delincuentes sustrajeron dos vehículos, uno en la comuna de Lo Espejo, otro en San Bernardo y el tercer vehículo que no lo pudieron robar.

En cuanto a las víctimas, todas llegaron hasta la 14a Comisaría de San Bernardo, en donde realizaron las denuncias correspondientes.

Todavía no hay personas detenidas por estos hechos.

GOBIERNO LLAMA A NO EXPONERSE

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, recomendó no exponerse a evitar estos robos y dejar el trabajo a las policías al señalar que "nos importa mucho que las personas se cuiden, que dejen que nuestras policías lleguen, que las investigaciones se puedan llevar adelante y que no tengamos que lamentar vidas, ya sean ni de funcionarios policiales, ni de personas civiles".

"El foco principal está puesto a que tengamos las herramientas en perseguirlos (a los delincuentes) y en llevarlos frente a la justicia, que es justamente lo que estamos haciendo", agregó.