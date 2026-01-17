Violento "portonazo": Robaron vehículo y pertenencias a dos mujeres

Dos mujeres fueron víctimas de un violento "portonazo" en Avenida Carrascal, en la comuna de Quinta Normal, donde cuatro delincuentes armados les robaron un vehículo y sus pertenencias.

Según información policial, las víctimas se desplazaban en un automóvil para retirar materiales laborales cuando fueron interceptadas por una camioneta de color gris, de la cual descendieron los antisociales.

"La víctima indicó que éstos serían menores de edad, quienes portaban armamento de fuego. La intimidaron y posteriormente la hicieron descender del vehículo a ella y a su amiga, sustrayéndole diversas especies como teléfonos celulares, además de una cadena que portaba la víctima en su cuello, para luego forcejear con los individuos, que se dieron a la fuga en el vehículo de la víctima y en el que se transportaban previamente", detalló el teniente Rodrigo León de Carabineros, oficial de Ronda de la Prefectura Occidente.

Carabineros realiza levantamiento de cámaras en el sector para identificar a los responsables y dar con el paradero del automóvil sustraído.

De momento, no se registran personas detenidas por el hecho.