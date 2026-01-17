Síguenos:
País | Policial | Robos

Violento "portonazo": Robaron vehículo y pertenencias a dos mujeres

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El asalto ocurrió en Avenida Carrascal, cuando las víctimas se disponían a retirar materiales de trabajo.

Violento
 ATON (referencial)

Carabineros informó que el grupo delictual estaba compuesto por menores de edad.

contenido de servicio
Llévatelo:
Dos mujeres fueron víctimas de un violento "portonazo" en Avenida Carrascal, en la comuna de Quinta Normal, donde cuatro delincuentes armados les robaron un vehículo y sus pertenencias.

Según información policial, las víctimas se desplazaban en un automóvil para retirar materiales laborales cuando fueron interceptadas por una camioneta de color gris, de la cual descendieron los antisociales.

"La víctima indicó que éstos serían menores de edad, quienes portaban armamento de fuego. La intimidaron y posteriormente la hicieron descender del vehículo a ella y a su amiga, sustrayéndole diversas especies como teléfonos celulares, además de una cadena que portaba la víctima en su cuello, para luego forcejear con los individuos, que se dieron a la fuga en el vehículo de la víctima y en el que se transportaban previamente", detalló el teniente Rodrigo León de Carabineros, oficial de Ronda de la Prefectura Occidente.

Carabineros realiza levantamiento de cámaras en el sector para identificar a los responsables y dar con el paradero del automóvil sustraído.

De momento, no se registran personas detenidas por el hecho.

