Esposa de Ronald Ojeda pidió protección a la CIDH

La esposa del exmilitar venezolano que fue secuestrado desde su departamento en Independencia, Ronald Ojeda, concurrió hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -dependiente de la OEA- para pedirle protección a raíz de este caso.

Con la asistencia de un abogado, la mujer -de iniciales M.C.- presentó una "solicitud de medidas cautelares" con el objetivo de que la CIDH manifieste su preocupación y urja al Estado de Chile a adoptar medidas de seguridad para ella y su familia, según consignó La Segunda.

La esposa de Ojeda ha prestado declaraciones ante los detectives que indagan sobre un posible viaje clandestino del exmilitar a Cúcuta (Venezuela) en diciembre o si se encontraba recaudando fondos para realizar operativos de la oposición al Gobierno chavista del presidente Nicolás Maduro.

Según afirmó un familiar de M.C. al rotativo, actualmente ella se encuentra "segura". Además, se le estaría brindando protección especial a una hermana del exmilitar venezolano, aunque no se tiene claridad si está en el mismo lugar que M.C.

"SI YO ESTOY LIMITADO, ELLAS ESTÁN MÁS LIMITADAS"

En tanto, el hermano del afectado, Javier Ojeda, afirmó desconocer lo que la policía civil les está preguntando a su hermana y a su cuñada.

"Si yo estoy limitado, ellas están más limitadas", afirmó al respecto Javier Ojeda, quien es publicista y vive fuera de Venezuela, pero no en Chile.

Javier también sostuvo que lo único que sabe es que las visitas que les hacen a ellas son "más visuales" a fin de constatar de que están bien y agregó que él se las arregla con "una especie de enlace que tenemos" de la Fiscalía, quien "siempre ha dicho que por ahora no tiene información".

El hermano de la víctima, quien no estaba en conocimiento de la solicitud de su cuñada ante la CIDH, explicó al vespertino que aunque por ahora no ha hecho nada similar, "quiero a partir de hoy empezar con estos temas... Primero, quiero información, porque no sé cómo funcionada nada de esto y tampoco puedo divulgar estar cosas".