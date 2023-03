Carabinero baleó a motochorro que intentó asaltarlo mientras esperaba micro

Un funcionario de Carabineros que se dirigía, de franco, a la Escuela de Suboficiales de Macul frustró un intento de asalto cuando esperaba el transporte público en la intersección de Calle Abate Molina con Avenida Blanco Encalada, en Santiago.

El policía estaba en el paradedo de micros y llegaron al lugar dos sujetos a bordo de una moto. Uno de ellos bajó y extrajo un arma para asaltarlo, pero el funcionario ocupó su arma particular y disparó en al menos dos ocasiones.

Un disparo hirió a uno de los antisociales en el muslo, lo que permitió su arresto y derivación a la exPosta Central, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

La otra bala dio en un vehículo de un conductor de aplicación que trasladaba a una funcionaria de Carabineros, quien, coincidentemente, pasaba por el lugar.

"Pensé que me querían robar a mí y me acerqué a una comisaría, y al ver que no venía nadie atrás (siguiéndome), me estacioné y bajé, y me di cuenta de que tenía el impacto de bala ahí", relató el trabajador.

La PDI trabaja para dar con el paradero del segundo sujeto involucrado en el asalto, que huyó luego del hecho.