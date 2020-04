Tiroteo contra manifestantes deja al menos 10 heridos en La Florida

En La Florida un grupo de 30 personas se manifestaba durante la noche en Av. Vicuña Mackenna con Trinidad, cuando desde un vehículo particular desconocidos efectuaron disparos. Al menos 10 personas resultaron con heridas de bala. #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/Jz3J18BWJu — Felipe Cofré (@_felipecofre) April 28, 2020

Personas armadas que viajaban en un automóvil abrieron fuego este lunes por la noche contra un grupo de manifestantes en la comuna de La Florida, en el sector suroriente de la ciudad de Santiago.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Trinidad y Vicuña Mackenna, previo al toque de queda que rige en todo el país cada noche desde las 22.00 horas hasta las 05.00 de la madrugada del día siguiente.

En el lugar, aproximadamente 30 manifestantes protestaban contra el Día del Carabinero, que conmemoró este lunes el aniversario 93° de la institución.

De acuerdo a versiones de testigos, el ataque ocurrió desde un vehículo particular, dejando a al menos 10 personas con heridas de diversa consideración.

Las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz Insunza, recinto asistencial del sector.

Al menos cuatro personas han sido dadas de alta y el resto se mantiene fuera de riesgo vital, según información preliminar.

El Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) iniciar la indagatoria respectiva.

Por el momento, no hay detenidos por el ataque.

SOBREVIVIENTE: "NO VI QUIÉN DISPARÓ, SÓLO SENTÍA LOS IMPACTOS EN MI CUERPO"

"No vi quién disparó, sólo sentía los impactos en mi cuerpo, y cuando ya no sentí el ruido me descubro la cara y veo a gente tirada en el suelo", relató uno de los sobrevivientes de la balacera a la prensa apostada fuera del hospital.

El joven, que fue dado de alta pocas horas después del ataque, recibió un disparo en la pierna izquierda, cerca de la rodilla. Otra bala le rozó la cadera derecha. "Los doctores comentaron que las balas quedan dentro del cuerpo y que con el tiempo se expulsan o simplemente quedan ahí de por vida", dijo la víctima, que ronda los 20 años de edad.

"(Los tiros) eran rápidos. No sé cuantos escuché, pero por la cantidad de lesionados y de impactos de bala que tiene cada uno me imagino que son más de 15 disparos", indicó.

El muchacho contó que "hubo una convocatoria en el Metro Trinidad en el cual se juntaron alrededor de 25 a 30 personas. Alrededor de las 9 de la noche, a un lado de la barricada, que se estaba realizando de forma pacífica, se sienten ruidos como de una pistola. La gente no se inquietó porque creía que eran petardos, cuando de repente empezamos a sentir los impactos en nuestros cuerpos".

"Solo atiné a cubrirme la cara, no vi quién disparó, sólo sentía los impactos en mi cuerpo, y cuando ya no sentí más el ruido me descubro la cara y veo a gente tirada en el suelo, a gente corriendo; veo mucha sangre, a un joven que tenía la mitad del dedo colgando y a una niña de 17 años tirada en el suelo con un impacto de bala en el suelo", narró.

"Empezamos a ayudar a los heridos y vemos pasar una camioneta negra a la que hicimos parar. Se percató de la situación y, al ver la sangre, nos dejó subir a todos los heridos en la parte de atrás. Subimos a los heridos de más gravedad, un total de cinco o seis personas, y le dijimos que se dirigiera el centro asistencial más cercano", expuso.

Al momento del tiroteo, "el tránsito estaba de forma normal, solamente pasaban por alrededor de la barricada", precisó.

Gabriel Collinao, otra de las manifestantes, recibió un disparo en su pierna. "Hicieron una fogata pequeña que no estaba interrumpiendo el tránsito y estábamos arriba de la vereda, no estábamos en la calle. Se escuchó una cantidad de disparos y comenzó a caer la gente. Alrededor de 10", sostuvo.