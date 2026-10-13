Tiroteo en Nueva Imperial dejó un civil fallecido y un carabinero herido

Un operativo de Carabineros culminó con un civil fallecido y un funcionario policial lesionado tras registrarse un tiroteo este martes en la comuna de Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación de los hechos quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyo personal se desplegó en el sitio del suceso para realizar las pericias correspondientes y esclarecer la dinámica de los disparos.