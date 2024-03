Hombre fue detenido tras golpear a su expareja en el rostro con una piedra

Un hombre de 45 años fue detenido por un hecho de violencia intrafamiliar registrado durante la noche de este miércoles en la comuna de Las Condes.

El hecho ocurrió cuando el sujeto, identificado como Carlos González Olivo, llegó hasta el edificio donde reside su expareja, lanzando piedras hacia el automóvil de la mujer, para posteriormente agredirla con una piedra, causándole una fractura maxilofacial y la pérdida de cuatro piezas dentales.

El hombre también golpeó a la mujer con pies y puños, por lo que la víctima debió ser trasladada hasta la Clínica Las Condes en estado grave.

Según relató la víctima esta mañana Chilevisión, el sujeto contaba con una orden de alejamiento debido a una demanda que ella misma interpuso en el Tribunal de Familia. Sin embargo, aseguró que era la quinta vez que se acercaba al edificio a amedrentarla.

"Me llama el conserje que nuevamente que estaba tirando piedras. Y ha sido tanto el nivel de angustia, de desesperación, la sensación de impunidad, tanta mi nivel de rabia que no pensé, no dimensioné, y bajé corriendo a increparlo", señaló.

En esa línea, detalló que "me expuse frente esta situación, porque no me imaginé jamás que estando en la calle él me iba a golpear de la manera que lo hizo. Nunca lo pensé. Pero gracias a esta situación que los medios han dado la cabida para mostrar esta situación, es que se fue detenido".

Personal de Carabineros logró dar con el sujeto durante la madrugada en la comuna de Ñuñoa, según explicó el teniente coronel José Vielma, quien precisó que "se inician intensas diligencias durante el día de ayer y la madrugada del día de hoy, logrando finalmente la detención de esta persona a eso de las 02:00 del día de hoy".

El sujeto tiene antecedentes por abuso sexual, violación y conducción en estado de ebriedad, además de una orden de alejamiento por un intento de atropello de la misma víctima.

Tras su formalización, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para González por el delito de femicidio frustrado, amenazas y desataco. Se fijaron 60 días de investigación.