Longton y pacto fiscal: No hay un trabajo prelegislativo relevante para poder avanzar

El diputado Andrés Longton (RN) se refirió esta mañana al acuerdo entre Gobierno y los presidentes de ambas cámaras para crear un fast track legislativo de pacto fiscal y crecimiento económico, sobre lo que advirtió "no hay un trabajo prelegislativo relevante para trabajar como correpsonde".

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara dijo en Cooperativa sobre el encuentro entre los presidentes de las cámaras y el Ejecutivo que "se partió al revés" porque "primero que hay que ver la viabilidad y llegar a un acuerdo en materias donde creo que el Gobierno ha tenido un sesgo importante, en todo lo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo económico, inversiones y empleabilidad".

En ese sentido, Longton reparó que "si bien es positivo que se puedan acelerar ciertos proyectos que son de tremenda urgencia para el país, ojalá esto no repercuta en una dificultad mayor para avanzar en dichos proyectos o que se avance a pesar de no tener la posibilidad de construir ningún acuerdo viable en el tiempo".

"Ese es un temor que por lo menos tengo en razón de este fast track que no es lo mismo que en materia de seguridad, donde yo creo que hay una mayoría consistente, independientemente de distintos sectores de izquierda que no apoyan con sus votos. Pero en este caso me parece que la complejidad puede ser mayor si precisamente no hay un trabajo prelegislativo relevante para poder avanzar como corresponde", manifestó.

Por ello, acusó que "muchos nos enteramos de este fast track por la prensa, sin tener mayor conocimiento del acuerdo que se estaba llegando. Y eso no me parece correcto, en el sentido que somos nosotros los que estamos tramitando las comisiones, al menos tener conocimiento de lo que se va a discutir en las comisiones y las materias propuestas para sacar adelante".

Asimismo, desde la oposición han planteado que los 19 proyectos que serán apurados en su tramitación aumentaran los impuestos, por lo que el apoyo de la derecha no será completo.

Ante esto, el parlamentario advirtió que "muchas veces por la vía de los tiempos, al tratar de sacar algo extremadamente rápido –sobre todo cuando tiene repercusión en la empleabilidad y en el bolsillo de los chilenos-, eso no sale bien".

"Yo creo que sin perjuicio de la intención de ambas cámaras de dar una señal clara a la ciudadanía, ojalá esa señal no sea engañosa respecto a los resultados finales", afirmó.