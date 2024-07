Seguridad y reforma previsional marcarán semana en el Congreso

Ya concluida la semana distrital, el Congreso vuelve a retomar funciones con una ajetreada agenda legislativa, marcadas por los proyectos del fast track de seguridad, la reforma previsional y el veto presidencial al proyecto del voto en dos días.

Tras los crímenes en Lampa y Quilicura ocurridos en los últimos días en la Región Metropolitana, el Gobierno le puso urgencia a los proyectos de Inteligencia Económica, que lleva 18 meses en la Comisión de Seguridad del Senado, y al Sistema de Inteligencia del Estado que está en la Cámara de Diputados desde 2018.

La urgencia otorgada por el Gobierno implicará que ambas Cámaras tendrán seis días para legislar al respecto.

La ministra del interior, Carolina Tohá, afirmó que esperan que "este buen ánimo que había en estos proyectos, se entienda que ahora tenemos que hacer un esfuerzo adicional si queremos cumplir el compromiso de septiembre, y en estos seis días los despachemos de buena manera para que pasen al siguiente trámite y sea ley dentro del compromiso que teníamos".

"Pero a eso se suman otras cosas, por ejemplo, ayer tuvimos una solicitud de ponerle también discusión inmediata a Infraestructura Crítica, y también esta semana muy importante, la sala del Senado tiene que definir su tabla, pero nosotros esperamos que se ponga en tabla la votación para ver qué artículos van a ir a la Comisión Mixta del Ministerio de Seguridad, que ya es el último trámite para que sea ley. Entonces viene una semana bien intensa en el Congreso".

La reforma previsional

Otro de los proyectos del Gobierno que busca ser votado antes de que termine el mes es la Reforma Previsional. A principios de julio, la ministra del Trabajo, Janette Jara, sostuvo que parecía razonable que el proyecto fuese resuelto durante la última semana de este mes.

En El Diario de Cooperativa, el diputado socialista Leonardo Soto enfatizó que "este país no aguanta más con el bloqueo legislativo de la oposición a los proyectos que son sensibles para la gente".

"Lo que tiene que ocurrir esta semana es simplemente, como en toda democracia, que se vote y se vea ante la opinión pública quién está por una postura y quién está por la otra", planteó.

Elección municipal

Otro de los pendientes es la discusión el veto presidencial que presentará el Gobierno para reponer la multa a los ciudadanos que no acudan a votar en las municipales de este año.

El ministro de Segpres, Álvaro Elizalde, comentó que el proyecto no será presentado necesariamente durante esta semana, sino que cuando sea oportuno.

La jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, afirmó que "estamos atentos a lo que nos diga el Gobierno, ha dicho que está dispuesto a tomar algunas ideas de lo que propone la derecha, pero mientras no la veamos plasmada en el papel, no tenemos a nada que atenernos".

Ossandón sostuvo que "lo que nosotros pedimos y prácticamente exigimos es que si realmente vamos a tener voto obligatorio, sea obligatorio para todos y no unos privilegiados que son extranjeros, que están tan habilitados con domicilio electoral como cualquier chileno para ir a votar, y que ese día va a tener esta preferencia de decidir si va o no va, porque no va a tener multa".

"La democracia no se puede poner en tela de juicio, y si el voto es obligatorio, debe ser obligatorio con multa para todos, porque si no, estaríamos frente a un voto voluntario camuflado", añadió.

Otro de los anuncios para esta vuelta de la semana distrital era la posible acusación constitucional a la ministra del Interior, Carolina Tohá, una decisión que fue anunciada por la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, pero que no ha encontrado mucho asilo político y es algo a lo que ya le cerraron la puerta desde Chile Vamos.