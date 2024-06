Sonapesca y el pirateo parlamentario: "Bienvenido sea"

El presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, Osciel Velásquez, desdramatizó que diputados de oposición hayan copiado textualmente un informe encargado por la entidad gremial para presentar, como propias, más de 200 indicaciones a la nueva ley que busca regular al sector.

El escándalo estalló la semana pasada en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara Baja, protagonizado por los UDI Sergio Bobadilla y Christian Moreira, y por el independiente-RN Bernardo Berger. Estos dos últimos decidieron retirar sus firmas del paquete, no así el legislador gremialista por el Biobío.

La instacia, en tanto, resolvió suspender la tramitación del proyecto por algunos días, hasta conocer el alcance completo del "copy-paste".

"Es totalmente falso que nosotros hayamos hecho alguna presión para que se copiaran indicaciones. Y si (de todos modos los diputados) copiaron realmente, bienvenido sea", declaró Osciel Velásquez, entrevistado por La Segunda.

"Lo que hizo Sonapesca es encargar un informe claro y transparente. Si lo copiaron, fue un insumo que sirvió... Los diputados que, quizás, no son expertos en pesca, vieron un insumo útil para ellos", razonó el dirigente gremial.

Consultado respecto a si parlamentarios oficialistas o de Gobierno también piratearon el documento, elaborado por la consultora Acuiestudios, contestó: "Yo estoy seguro que sí, pero tenemos un equipo que lo está revisando".

¿Se copiaron indicaciones que benefician directamente a los socios de Sonapesca y pescadores industriales?, contrapreguntó el vespertino: "No se tocaron en el estudio los temas más importantes de la pesca industrial, como las licitaciones de cuotas, la rebaja de 20 años a 10 años (de la duración de las licencias transables de pesca), los derechos históricos. Nada de esto".

"LA LEY ACTUAL NO ES MALA"

Entrevistado el lunes en Cooperativa, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, aseguró que las indicaciones copy-paste representaban un "traje a la medida" para los intereses de la industria.

Velásquez no ahorró críticas para la autoridad de Gobierno ni para el texto que busca reemplazar a la denominada "Ley Longueira": "Es un muy mal proyecto, no tiene sustento técnico ni científico. Es más bien algo ideológico, que no ha recogido nada de lo que plantea el sector industrial", dijo a La Segunda.

Respecto a Salas, destacó que "salió en los diarios esta semana que el subsecretario de Pesca nos manda a los industriales a pescar fuera de las 200 millas marinas (de la zona económica exclusiva). ¿Es eso conocer el sector? No, porque nos deja fuera de una serie de recursos: más del 80 por ciento del jurel se pesca dentro de las 200 millas, y la (recolección) de crustáceos es costera. Los caladeros de merluza no pueden estar fuera de las 200 millas tampoco. La anchoveta es un recurso costero. Y así más ejemplos".

"Se nota que el subsecretario de Pesca, la verdad es que sabe bastante poco de pesca", criticó, antes de señalar que "la ley actual no es una mala ley. Quizás es perfectible, pero no para borrarla toda".