Usurpaciones: Tensión entre Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad

Representantes de Socialismo Democrático acusaron una "deslealtad imperdonable" hacia el gobierno por parte de Apruebo Dignidad tras la aprobación en la Cámara Baja del proyecto de ley de que apunta a combatir las usurpaciones, y que será votado este miércoles en el Senado.

El avance casi sin cambios de esta iniciativa es interpretado como una derrota para el Gobierno, que mediante indicaciones renovadas y solicitudes de votaciones separadas, pretendía morigerar los efectos que -según alerta- podría tener una ley de estas características.

La diputada Karol Cariola (PC) sostuvo que "el proyecto de usurpaciones no es un proyecto del Gobierno, y es un proyecto que lamentablemente creemos que le va a hacer mucho daño a los pobladores y pobladoras vinculados a situaciones sociales que hoy día son una realidad, muchos de los comités de vivienda, organizaciones sociales, territoriales que se encuentran viviendo en situaciones de absoluta precariedad, van a quedar mucho más expuestos y no protegidos".

"Más allá de las indicaciones particulares que tiene el Gobierno, acá había un problema fundamental con el conjunto de esa propuesta, que creíamos que estaba mal parida", añadió.

Maite Orsini (RD) dijo que "este proyecto se fue desvirtuando bastante en su tramitación, este proyecto de ley es peligroso, genera inseguridad e incivilidad en los barrios, y en particular en los campamentos de Chile. No corresponde que se nos critique hoy día por nuestra votación, cuando nuestra postura no ha cambiado jamás".

En contraste, el diputado Leonardo Soto (PS) comentó que "cuando uno está en el Gobierno tiene que apoyar al Gobierno, no puede uno sentirse completamente libre, y eso evidentemente genera una señal de deslealtad y que probablemente va a dinamitar todos los puentes que hemos construido para construir oficialismo cohesionado para respaldar al Presidente Boric".

Desde el PPD, Jaime Araya sostuvo "que hoy día se venga nuevamente a insistir que quienes estamos apoyando la petición del Gobierno queremos criminalizar la pobreza, me parece que es una deslealtad imperdonable y esto defectiblemente a un punto de quiebre. Están con el Gobierno para repartirse cargos o están con el Gobierno para poner la cara en estos proyectos que son complejos para un mundo que no le preocupa la seguridad, que están de acuerdo con las usurpaciones".

"A nosotros nos parece inaceptable las usurpaciones, esto no es una ley anti campamentos como malamente alguna gente de Apruebo Dignidad ha querido plantear", añadió.

OPOSICIÓN CUESTIONA DEMORA

Desde la oposición cuestionaron la demora que ha tenido el avance del proyecto y se preparan ante la posibilidad de un veto presidencial a la iniciativa.

El diputado Jorge Alessandri (UDI) comentó que "mientras usted se demora con la ley de usurpaciones, los que están contentos son los usurpadores. Las señales que dan los gobiernos son importantes, el veto es una herramienta que ellos tienen, pero ese veto vuelve al Congreso y exige un mayor quorum, entonces el veto no es suficiente para pararla".

"Vamos a intentar buscar los dos tercios, espero que el Congreso esté a la altura para esa insistencia. Por supuesto que el Gobierno puede recurrir y que el TC puede terminar fallando de una forma favorable a los usurpadores", puntualizó.