Diputada Mercedes Bulnes reveló que padece cáncer

La diputada Mercedes Bulnes (Frente Amplio), representante de la Región del Maule, comunicó este miércoles que fue diagnosticada con cáncer, pero afirmó que continuará con su labor parlamentaria.

A través de un mensaje acompañado por un video en su cuenta de la red social X, la abogada por los Derechos Humanos, sostuvo que "hoy quiero compartir con ustedes una noticia muy personal. He sido diagnosticada con cáncer".

"Este diagnóstico implica que debo enfrentar un tratamiento de quimioterapia, un reto que asumo con valentía y determinación, acompañada de mi familia, en especial de mi marido, Roberto Celedón", añadió la legisladora.

En su mensaje Bulnes agregó que no dejará sus labores en la Cámara Baja: "Desde que asumí el cargo de diputada por el Distrito 17, me comprometí a trabajar por el Maule, por la justicia, por la igualdad, por los derechos de todos. Quiero asegurarles que, a pesar de este nuevo desafío, continuaré desempeñando mis funciones con la misma dedicación y energía de siempre".

También expuso que "seguiré luchando y trabajando por los cambios positivos que nuestra comunidad merece y seguiré apoyando al Gobierno del Presidente Gabriel Boric para lograr los cambios reales que necesita este país. No es el primer desafío que he enfrentado en mi vida, tampoco es el peor y ciertamente voy a salir adelante. Muchas gracias a todos por el apoyo que mucha gente me ha manifestado y por el apoyo, que estoy segura, voy a recibir".