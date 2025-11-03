Diputados aprobaron permiso laboral por muerte de mascotas

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en su primer trámite constitucional, el proyecto que permite disponer de un día de permiso laboral para trabajadores por la muerte de sus mascotas o animales de compañía.

Esta propuesta normativa fue aprobada por 109 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones.

El texto, remitido al Senado, establece en el Código del Trabajo un día de permiso laboral remunerado para un o una trabajadora con motivo del fallecimiento de sus mascotas o animales de compañía.

No obstante, el texto plantea que el trabajador tendrá la obligación de devolver la jornada dentro de los 90 días siguientes al permiso.

Además, el permiso será solo para quien figure como dueño del animal en el Registro Nacional de Mascotas. Así, para solicitar este permiso, la persona deberá dar aviso a su empleador, previa exhibición de la documentación que acredite el fallecimiento del animal y podrá utilizarlo dentro de los cinco días siguientes al hecho.

Según indicaron desde la Cámara Baja, las y los legisladores que apoyaron la norma destacaron que el proyecto fija garantías y reglas claras, como exigir que el animal esté inscrito en el Registro de Mascotas (que incluye solo a perros y gatos).

Asimismo, recalcaron que la propuesta legal no busca afectar la productividad sino humanizar los entornos laborales.

Los detractores, por su parte, criticaron que se pretenda humanizar a un animal como si fuera un pariente cercano e indicaron que los trabajadores ya cuentan con permisos que podrían utilizar para estos fines.