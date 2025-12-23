"Casado con Hijos" vuelve a las pantallas en nueva casa televisiva

La grúa televisiva volvió a activarse en la pantalla chica y es que, tras una histórica transmisión por Mega, la serie "Casado con Hijos" llegará a las pantallas de Chilevisión.

La famosa serie se sumará al bloque vespertino de la estación de Paramount a partir del 5 de enero, emitiéndose después de "Contigo en Directo".

Estrenada en 2006, la sitcom sigue a los Larraín, una familia de clase media -algo perezosa, buena para ver televisión y sin esperanzas de surgir-, encabezada por Tito (Fernando Larraín); su esposa Kena (Javiera Contador); y sus hijos Nacho (Fernando Larraín) y Titi (Dayana Amigo).

Además, el clan está acompañado en sus aventuras por sus vecinos, Marcia (Carmen Gloria Breky) y Pablo (Marcial Tagle).

La adaptación del programa estadounidense "Married... with Children", alcanzó el estatus de la sitcom más vista en Chile, con índices de audiencia que superaban los 30 puntos de rating por episodio.