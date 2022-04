En El Primer Café de Cooperativa, el secretario general del Partido Socialista, Andrés Santander, lamentó que la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) criticara a los parlamentarios PS que apoyaban el quinto retiro de fondos de pensiones -finalmente rechazado- contrastándolos con Carlos Lorca, parlamentario detenido y desaparecido por agentes de la dictadura. "Reivindican a Carlos Lorca, pero no son capaces de defender un programa de cambio. No hay nada nuevo bajo el sol en una izquierda que opta por el camino fácil", fustigó la frenteamplista en su intervención del lunes. "Para nosotros es un ejemplo, un joven socialista que fue asesinado por defender sus ideas, por lo tanto, creemos que esto es un tremendo desatino de la diputada Yeomans", reaccionó Santander, y aseveró que "este nivel de falta de respeto a una historia dolorosa ha generado molestia generalizada en todas las filas del partido". A la vez, acotó que "no extraña tanto, porque ella era presidenta de Convergencia cuando se firmó el acuerdo del 15 de noviembre y estuvo a punto de expulsar del partido al propio Presidente Boric" por haberlo suscrito. Si bien Yeomans se disculpó más tarde por sus declaraciones, no se desdijo del fondo de la crítica. El líder interino del PS (dado que el timonel Álvaro Elizalde está dedicado a la presidencia del Senado) desmintió que su bancada no se cuadrara con el Gobierno, pues sólo tres de sus diputados apoyaron el quinto retiro universal, pero todos votaron a favor del proyecto alternativo del Ejecutivo.

