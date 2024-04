Oficialismo no da por perdida la presidencia de la Cámara Baja

A falta de cuatro días para que se resuelva la incertidumbre por la presidencia de la Cámara Baja, el diputado Eric Aedo, jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), se declaró este jueves "moderadamente optimista" sobre un eventual triunfo del oficialismo sobre la oposición.

Los últimos recuentos arrojan un empate entre ambas fuerzas de cara a la elección de la mesa directiva el próximo lunes: por el momento, ninguna tendría la mayoría absoluta (78 votos de 155).

La oposición apuesta por Joanna Pérez, de Demócratas, que cuenta con los seis legisladores de su partido, 22 de Renovación Nacional, 22 de la UDI, cuatro de Evópoli, 12 del Partido Repúblicano y el diputado Rubén Oyarzo (independiente, ex-PDG).

Mientras que la carta del oficialismo debería salir del Partido Comunista (PC), que contaría con el respaldo de 16 miembros de la bancada PC-FRVS y Acción Humanista, 22 del Frente Amplio (FA), 13 del Partido Socialista (PS), ocho de la bancada del PPD, cinco liberales, tres radicales y cinco DC.

Sin embargo, la reducción de la bancada del PDG tras la renuncia de Oyarzo a su militancia -que había dado un portazo al diálogo con el oficialismo para zanjar un acuerdo de conformación de la mesa directiva- amplía el espacio para que los únicos dos parlamentarios de dicha colectividad, Karen Medina y Gaspar Rivas, se abran a las peticiones oficialistas y se mantengan en las negociaciones con el oficialismo.

Además, los diputados del Partido Social Cristiano pusieron en duda su respaldo a Pérez debido a una disputa con la UDI por el Gobierno Regional del Biobío, de cara a la elección de octubre próximo.

"Hay un moderado optimismo en relación a la elección del próximo lunes de la mesa de la Cámara. Estamos en un cuadro prácticamente de un empate hoy día. Esto se va a dirimir por muy pocos votos: uno, dos votos", dijo Aedo.

El líder de los diputados DC afirmó que "partimos de una situación muy desmedrada, muy abajo en los votos, y hemos logrado este virtual empate hoy día, así que a apretar los dientes para que el pacto administrativo se mantenga en pie".

VALLEJO RELATIVIZA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Ante este escenario de incertidumbre en la Cámara, y tras el quiebre del pacto administrativo en el Senado, las miradas apuntan a las gestiones del Gobierno para reforzar el acuerdo.

En concreto, algunos han sugerido que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, en su rol de nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo, debería asumir la responsabilidad por un eventual fracaso en la elección de la mesa.

Relativizó esta responsabilidad la ministra vocera, Camila Vallejo: "Algunos señalan que, teniendo minoría parlamentaria, aún así el Ejecutivo es responsable de conseguir todos los votos de aquellos que no quieren cumplir su compromiso y, por lo tanto, no dar el voto para hacer valer un acuerdo suscrito. ¿Qué más se pretende? ¿Vender el alma? No se puede, ¿no?", sostuvo la portavoz de La Moneda, refiriéndose a los diputados de Demócratas que habían formado parte del acuerdo administrativo y que ahora promueven a Pérez con el apoyo de la derecha.

Aunque públicamente en la Segpres sostienen que la mantención o no del pacto administrativo del oficialismo es tarea de los diputados, Elizalde ha tenido varias conversaciones con diputados del PDG e independientes para tratar de asegurar votos para el próximo lunes.