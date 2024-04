PC exhibe texto en que Demócratas da su apoyo para que un comunista presida la Cámara

Continúa el tira y afloja para lograr un acuerdo para la nueva presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, la cual es reclamada por el Partido Comunista que, además, esta jornada reveló un documento suscrito en julio del 2023 en que los Demócratas se comprometía a apoyar una carta del PC para presidir la testera.

Se trata de un documento en que Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto, Erika Olivera y Jorge Saffirio se comprometían a apoyar una carta del PC para presidir la mesa de la Cámara en el periodo marzo-octubre 2024. Éste también fue firmado por Daniel Mannouchehri (PS), Luis Cuello (PC), Javiera Morales (CS), Cristian Tapia (Ind-PPD), Vlado Mirosevic (PL) y Cosme Mellado (PR). Todo esto a menos de dos semanas de la elección de la nueva mesa de la corporación.

"Esto está firmado por los diputados y diputadas Demócratas que hoy pretenden desconocer este acuerdo y sumarse a otra fuerza política. Cuando la palabra empeñada en política se desconoce, se provoca una degradación de la sociedad democrática y eso horada aún más el prestigio del sistema político", reclamó la diputada Carmen Hertz (PC).

El cumplimiento de los acuerdos es vital para la convivencia democrática.



Exigimos que se respete nuestro derecho, como Partido Comunista, de presidir la mesa de la Cámara de diputadas y diputados, tal como señala este acuerdo y acuerdos anteriores, los que hemos cumplido… pic.twitter.com/eAkw12gzZR — Daniela Serrano Salazar (@SerranoDaniela_) April 3, 2024

Mientras que el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) afirmó que "desde que se firmó ese acuerdo hasta este momento han habido cambios. Evidentemente nosotros somos hoy día un partido de oposición al Gobierno del Presidente Boric y eso va configurando una nueva fuerza política. Cuando las situaciones políticas cambian, la composición de las fuerzas cambia -lo que pasó en el Senado-, evidentemente nosotros hoy día podemos y estamos evaluando tomar nuevos acuerdos".

Demócratas ha perfilado a Joanna Pérez como candidata a la presidencia de la Cámara Baja, opción que es apoyada por la oposición.

El diputado Eric Aedo (DC) lamentó que la Cámara "se ha convertido en un barco pirata, en donde aquí tú eres capaz de cualquier transacción para alcanzar tus objetivos personales, ni siquiera grupales. Yo lo que entiendo es que finalmente han tomado una decisión de cambiarse de barco, en el sentido de aliarse con la derecha".

"Cuando Demócratas dice que la Democracia Cristiana se izquierdizó, ellos tienen que dar una bonita explicación de por qué firmaban también a espaldas de la gente documentos con el propio Partido Comunista", fustigó.

Finalmente, la única fuerza no oficialista que no se ha definido es el Partido de la Gente (PDG), pero el diputado de la colectividad Rubén Oyarzo informó que "el Partido Comunista, lo vimos todos, ellos dieron su declaración, y ahí no hay ninguna firma del Partido de la Gente. Por ende, yo cierro las conversaciones con el oficialismo".