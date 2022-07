Se cayó la acusación contra ministra Siches: Cámara aprobó cuestión previa y libelo no sigue su tramitación

La Cámara de Diputados acogió la cuestión previa de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, dejando sin efecto el texto presentado por la bancada del Partido Republicano, que la sindicaba como responsable de "infringir la Constitución y las leyes y dejar éstas sin ejecución".

Con 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, la Sala determinó que el libelo no cumple con los requisitos constitucionales, por lo que se entiende como no interpuesto y de esa forma, no proseguirá su trámite.

Cabe destacar que el libelo llegó a la Sala con un informe negativo desde la comisión revisora, cuyos cinco integrantes -en su mayoría de oposición- rechazaron su procedencia, aunque este documento no es vinculante con el resultado.

En su respuesta formal a la acusación, la ministra consideró que las afirmaciones vertidas en ella "no son verídicas ni justificadas", aunque anteriormente, estimó que este juicio político podría significar "una gran oportunidad de mostrar en lo que hemos estado trabajando".

El libelo se entiende no interpuesto y no prosigue su trámite. pic.twitter.com/Wxk8Pd4hTq — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 12, 2022

Previo a la votación, la abogada de Siches, Elisa Walker, solicitó que se acogiera la cuestión previa, argumentando que la acusación "debe ser utilizada como un mecanismo de última ratio, de forma excepcional, cosa que no se está cumpliendo", publicó La Tercera.

Walker continuó apuntando que este libelo -como acción fiscalizadora- no corresponde a un juicio político, pero de ser ese el objetivo, se estuvo "desnaturalizando su propósito y se está utilizando para cuestionar políticamente a una ministra de Estado".

"Se pretende hacer responsable a la ministra Siches por actos de terceros y no por actos propios, lo que transgrede el objeto de este mecanismo de control constitucional", enfatizó la jurista, al tiempo que estimó que la acusación "carece de toda lógica argumentativa".