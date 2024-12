Ministra Vallejo defiende transparencia del Gobierno en caso Monsalve

En su declaración ante la comisión investigadora de la Cámara por el caso Monsalve, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó la transparencia de La Moneda en torno a la denuncia de violación y abuso sexual en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Así, Vallejo admitió que "si bien pudo ser más rápida, la renuncia del exsubsecretario se hizo efectiva poco tiempo después de que el Gobierno tuvo conocimiento de las acusaciones en su contra".

"Las decisiones tomadas por nuestro Gobierno han garantizado no sólo que hoy Manuel Monsalve no esté ejerciendo un cargo público y que esté enfrentando a la justicia como un ciudadano común y no como autoridad; sino también la activación de otras herramientas existentes en nuestra institucionalidad para que exista toda la verdad y toda la justicia", remarcó la ministra.

Vallejo además contó que se enteró por la prensa de las acusaciones, tras lo cual conversó con el propio Presidente Gabriel Boric quien le indicó que la renuncia era inminente.

Quiero reafirmar el compromiso de nuestro Gobierno para colaborar en el trabajo de la Comisión Especial Investigadora N°62 de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque nos enfrentamos a un caso de extrema gravedad y se exige la mayor responsabilidad y altura de miras. pic.twitter.com/y8Gl9oVLug — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) December 16, 2024

Respecto a la acusación contra Monsalve por los gastos reservados, la secretaria de Estado explicó que "en los días previos, lo dijo la ministra de Interior y lo voy a citar porque es clave el entender el procedimiento previo a la comunicación de la renuncia del ex subsecretario y dice: 'la razón por la cual esto se manejó con la reserva que se hizo es porque los delitos denunciados incluyen acciones en el marco de la ley de inteligencia que tiene una cadena de resguardo que obliga a una discreción absoluta respecto a la información'".

"Esto fue comunicado cuando yo tomé conocimiento de esto, entendí perfectamente las razones, y luego tuvimos una muy proactiva comunicación a la opinión pública", explicó.