El ex senador Fulvio Rossi manifestó su conformidad luego que la Corte Suprema decretara su sobreseimiento definitivo en el marco del caso SQM, donde era investigado por eventuales delitos tributarios.

Para el también médico, este proceso le costó la reelección a la senaturía de Arica, y fue una causa irregular motivada por intereses políticos.

Corte suprema me sobresee definitivamente Quien me devuelve la eleccion que me robaron y 5 años de infierno. Ahora solo agradecer a quienes me apoyaron siempre !