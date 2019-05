Caso SQM: Corte Suprema decretó sobreseimiento de Fulvio Rossi

La Corte Suprema decretó el sobreseimiento definitivo del ex senador Fulvio Rossi tras ser investigado en el marco del caso SQM, en una decisión tomada actuando de oficio.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por la defensa del ex parlamentario.

El texto advierte que "la persecución penal que pende sobre el amparado es del todo injustificada, en cuanto se le ha impuesto la carga de enfrentar un proceso penal de largo aliento pese a existir un pronunciamiento de este Máximo Tribunal en orden a que los hechos que se le imputan no son constitutivos de delito".

Tras la determinación de la Suprema, Fulvio Rossi enfatizó que "la Fiscalía debe responder por la arbitrariedad de sus actos y su actuar en base a negociaciones políticas al margen de la Ley y la Constitución".

El parlamentario además alegó por "la elección que me robaron y cinco años de infierno".

Corte suprema me sobresee definitivamente Quien me devuelve la eleccion que me robaron y 5 años de infierno. Ahora solo agradecer a quienes me apoyaron siempre !