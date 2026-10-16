A siete años del 18-O, oficialismo firmó texto en rechazo a la violencia y el vandalismo

Los partidos del oficialismo firmaron este viernes el texto "Chile sin violencia: Un compromiso por la paz" para conmemorar los siete años del inicio del estallido social en rechazo al vandalismo y la violencia.

La ratificación -suscrita por la UDI, RN, Evópoli, Republicanos, Demócratas y el Partido Cristiano- se hizo en el exCongreso Nacional ubicado en Santiago. Las tiendas aseguraron que este tipo de actos se realizarán cada año.

Este hecho contrasta con la posición del Gobierno, que descartó celebrar algún acto conmemorativo oficial del 18-O pese a las presiones de su propio sector: "Debemos tener una mirada a futuro", dijo el Presidente Kast el jueves.

Senador Squella: "(Indultar en) las próximas 48 horas no son un buen momento"

La firma también se cruza con la promesa de campaña del exrepublicano de indultar a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones.

Sobre esto, el senador y timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió la prudencia que el Ejecutivo tomará a la hora de evaluar cada caso: "Yo digo que (indultar en) las próximas 48 horas no son un buen momento, por razones obvias. No tiene ningún sentido el resolver una injusticia con una eventual azusada a problemas mayores", expresó.

"(Si los indultos se concretan en) 48 horas, 72 horas o una semana más... la verdad es que cuando se ha esperado mucho tiempo, se puede perfectamente tener en cuenta (hacerlo, pero) acá hay que ser responsable", sostuvo.