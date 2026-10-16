A siete años del 18-O, oficialismo firmó texto en rechazo a la violencia y el vandalismo
"Chile sin violencia: Un compromiso por la paz" se denomina el documento suscrito en el exCongreso Nacional por la UDI, RN, Evópoli, Republicanos, Demócratas y Cristianos.
Esto contrasta con la posición del Gobierno, que descartó celebrar algún acto conmemorativo oficial pese a las presiones de su propio sector.
En tanto, el senador y timonel republicano, Arturo Squella, sostuvo que indultar "en las próximas 48 horas" a uniformados condenados por violaciones a DD.HH. durante las manifestaciones "no son un buen momento".