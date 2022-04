Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), advirtió en El Primer Café que, independiente del resultado del Plebiscito de Salida -cuando ya algunas encuestas proyectan un triunfo del Rechazo-, "el proceso (constituyente), conforme a las promesas que traía consigo, salvo un milagro, ya fracasó". A tres meses de que la Convención Constitucional llegue a su fin, el investigador afirmó que el órgano "no fue capaz de traducir el 80 por ciento del Apruebo (en el Plebiscito de Entrada) y la transversalidad del acuerdo del 15 de noviembre en un proyecto apto para alcanzar ese nivel de apoyo mayoritario". Alvarado no llegó a esta conclusión sólo por los sondeos, sino que también a raíz y de la "exclusión sistemática de parte de la centroderecha e incluso de la centroizquierda", signo que -a su juicio- da cuenta de que "el proceso ya fracasó en cuanto a generar nuevos consensos". Por lo mismo, estima que en el referéndum previsto para septiembre "vamos a llegar a un hito altamente divisorio, pues, hasta lo que marcan las encuestas hoy, estaría básicamente dividiendo el país en partes iguales". Ante la discrepancia de Noam Titelman (RD), quien aseguró que "no hay ninguna cosa aprobada por dos tercios que apunte" en la dirección del fracaso, Alvarado insistió en que "vamos a llegar a que esto divida al país", y en un escenario así, "¿cómo no van a haber fracasado las expectativas?".

