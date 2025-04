Carmona por debate constitucional: El PC no impone programa al oficialismo

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, remarcó en El Primer Café de Cooperativa que la idea de su tienda de reabrir un debate constitucional no es una condición para un futuro gobierno de centroizquierda.

"No está planteado por nosotros que este sea, primero, un tema de Gobierno. Lo tenemos clarísimo, nunca hemos dicho que este es un tema que el Gobierno debe instalar, menos a estas alturas", indicó el dirigente, antes de precisar que "en segundo lugar, no ha sido planteado como un tema de la coalición de partidos de Gobierno: es una mirada que nosotros tenemos, que está refrendada incluso en el debate de nuestro último congreso partidario, y no anula las prioridades que hoy tiene la política".

Tras relevar que su inquietud se relaciona en particular con la propuesta de reforma al sistema político, Carmona insistió que el tema no será parte de un acuerdo programático del actual oficialismo: "Por lo que yo escucho, es evidente que no hay una coincidencia, y asumo yo que no estará, porque ese será un programa de mínimos comunes, y no el programa del PC", remató.

También desde la alianza de Gobierno, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, admitió que "naturalmente, no es el momento" para retomar la discusión, "y la reforma de los cuatro séptimos va a facilitar destrabar la cerradura que dejó la Constitución de Pinochet", pero "en un país no se puede decir nunca más" a abrir un nuevo proceso.

Derecha acusa "artimañas" para distraer de disputa presidencial

En la oposición, el prosecretario de la UDI, Felipe Valdovinos, hizo ver que "el PC está en definiciones internas donde se ve bastante dividido en torno a la candidatura presidencial de alguien de sus filas", de modo que considera el resurgimiento del debate constitucional como un medio para "desviar la atención" de aquello.

"A la cúpula del PC al parecer no le gusta la candidatura de Jeannette Jara, se inclinan más por la del exalcalde (Daniel) Jadue, entonces creo que también son artimañas para desviar la atención", y por lo demás, "creo que la ciudadanía dejó súper claro que el proceso constituyente está bien cerrado, durante bastante tiempo, y en ese sentido, no hay espacio", puntualizó.

Coincidió con el gremialista Luis Pardo, militante de RN y director ejecutivo del Instituto Libertad, aseverando que esta idea "suena totalmente a destiempo después de todo lo que hemos vivido el volver a instalar el debate de una nueva Constitución, tanto así que el propio Gobierno le quita el piso al PC", antecedente con el cual "creo que el tema se agotó".

El exdiputado también advirtió que "el PC ha dado una imagen pública de alta tensión por el éxito que ha tenido en las encuestas la (eventual) candidatura de la ministra Jara, versus el que parece ser el favorito, que es Daniel Jadue. Eso genera un debate interno, y dentro de él, se plantea nuevamente el tema constitucional como una forma de emplazar -probablemente- a Jeannette Jara que, al estar alineada con el Gobierno, no va a adherir a ese planteamiento".