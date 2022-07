Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), fustigó en El Primer Café la abundancia de críticas hacia los votantes del Rechazo, cuando, a su juicio, fue la propia Convención Constitucional la que "dilapidó su capital político" a lo largo de su año de trabajo. "Me llama mucho la atención -después de tres meses en que todas las encuestas muestran que la Constituyente desafectó a la ciudadanía y hay una percepción muy clara de rechazo a su trabajo- que el mundo de izquierda no se pregunte qué fue lo que hizo mal", sostuvo el abogado. El proceso "fue una farra, se desperdició una oportunidad histórica y la principal responsabilidad es de los colectivos de izquierda que tenían las mayorías en la Convención. Hubo un error de lectura muy grande, que fue confundir el 80 por ciento de entrada como un mandato de izquierda", pero desde los votantes del Apruebo "hoy se rotea a mansalva los 'fachos pobres'", repudió. "Hay un mundo de la nueva izquierda y sectores no mayoritarios de la ex Concertación que se resisten a asumir que el mandato de un nuevo pacto constitucional no era un mandato 'para ellos', sino para hacer un pacto político transversal", concluyó Alvarado.

