Analista: Hoy es imposible asegurar si la gente va a aprobar o rechazar la nueva Constitución

El sociólogo y analista político Axel Callís, director de Tú Influyes, aseguró que en este momento del proceso constituyente "es imposible" anticipar si la ciudadanía aprobará o rechazará la propuesta de nueva Carta Fundamental que elabora la Convención Constitucional.

"Hoy es absolutamente imposible saber si la gente va a Aprobar o Rechazar", afirmó enfático en Lo Que Queda del Día, tras ser consultado por las tres encuestas conocidas en los últimos días que sitúan por primera vez a la opción "Rechazo" por sobre el "Apruebo" para el Plebiscito de Salida: subrayó que hoy muestran "fotografías" del momento y "no tendencias".

Respecto a los sondeos, en general, expuso que "hay que poner atención, lo que hay muchas veces es un uso del lenguaje a situaciones más puntuales que no necesariamente son tendencias, hay que aprender a mirar las encuestas (...) tratar de ser lo más objetivos posibles, no dar por sentada ninguna tendencia".

"Hay una variable muy importante: mientras no esté el texto final, es muy difícil de medir", agregó.

"No obstante, yo creo que se ha estrechado la distancia entre el Rechazo y el Apruebo", opinó. "Pero hay que considerar que, en la mayoría de los estudios que veo, hay un grupo importante -diría que mucho más de la mitad de las personas- que está completamente desinformada de lo que hace la Constituyente, y eso opera tanto a favor o en contra", sostuvo también.

Sobre ello, explicó que, "como hay un grupo importante de personas que no sabe lo que hace (la Convención), 'compra' muy rápido aquellas noticias que son parciales o información que sale a manera de testimonio: en general la opinión pública no distingue entre una declaración de un constituyente (...) de algo que ya haya sido aprobado con dos tercios; es información que llega, pero no jerarquizada ni discriminada".

[📻] Sociólogo Axel Callís: A partir de los aprendizajes de plebiscitos en otros países, para el caso de las personas que plantearán Rechazo, lo que normalmente hacen es una colección de "noes", de negaciones, van a poner decenas de cosas negativas #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) April 4, 2022

SE VIENE "UNA CAMPAÑA RUDA"

Con todo, Callís vaticinó que la campaña para el Plebiscito "va a ser muy ruda, porque están cambiando a poderes que llevan muchos años sin ningún tipo de reforma".

Asimismo, "a partir de los aprendizajes del 'brexit' o el acuerdo de paz en Colombia, y una serie de plebiscitos", anticipó que los grupos por el Rechazo plantearán "una colección de 'noes', de negaciones, donde van a poner 30 ó 40 cosas negativas, y ahí las personas muchas veces -lo que sucedió en Inglaterra- se identifican con 10, y con eso construyen la negación".

"Por eso importante que la información que se entregue sea la verdadera, y ahí (hay) un rol de los medios de comunicación y los políticos de tratar de filtrar la información que está aprobada", remarcó.

Además, puso énfasis en otra variable, no obstante que para el Plebiscito el voto será inéditamente obligatorio. "A partir del voto voluntario, y en general con lo que estamos viviendo como democracia últimamente, las personas toman la decisión de votar cada vez más cerca de la elección. Si hace 15 años la mitad del electorado tomaba la decisión seis meses antes, hoy en día más de la mitad, el 70%, toma la decisión final los últimos 25 ó 40 días", detalló.

NECESARIA AUTOCRÍTICA DE LA MESA, APUNTÓ

Por otra parte, "me imagino que la actual mesa de la Convención debe hacerse una autocrítica, sobre todo la presidenta (María Elisa Quinteros), que se mostró extremadamente débil las primeras semanas, cuando ella decía que le interesaba mucho más comunicarse y comunicarle a los movimientos sociales que a la opinión pública".

"Para qué hablar de la renuncia de la directora de Comunicaciones (Lorena Penjean), ante la imposibilidad de llevar a cabo todos los planes y el financiamiento que necesitaba", añadió.

Con ello, aseveró que "hubo una cierta distancia del rol de la comunicación y la pedagogía de la Convención los primeros meses de esta segunda administración", lo que consideró como "un pecado de origen de cuando partió", en enero, la mesa encabezada por Quinteros, que sucedió a la de instalación, liderada por Elisa Loncon.