En El Primer Café de Cooperativa, el ex ministro de la Segpres Genaro Arriagada (ex DC) descartó que el Congreso actual "vaya a querer desmantelar" la nueva Constitución que regirá en el país de triunfar en el plebiscito del 4 de septiembre, pero aseguró que "hay que buscar un esfuerzo de acuerdos para que el 'Apruebo' y el 'Rechazo' tengan contenido y no sean un salto al aire".

