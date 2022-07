Benito Baranda, ex convencional de Independientes No Neutrales, defendió en El Primer Café que la propuesta de nueva Constitución incorpore plebiscitos para impulsar eventuales cambios a su contenido. "Creo que la legitimidad de la política va a implicar mayor participación de la ciudadanía, y entiendo que eso es un cambio cultural", apuntó, aludiendo en particular a quienes integran la clase política hace años, "pero tenemos que involucrarnos, porque si no hay participación, nuevamente se nos va a desmoronar la democracia".

