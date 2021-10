El convencional del Distrito 12 Benito Baranda (Independientes No Neutrales) criticó en El Primer Café el irrespeto del Estado frente a tratados internacionales que garantizan derechos sociales, versus aquellos que facilitan las ganancias económicas del país. "Al final, si todo es defender los bienes que tenemos, y no el bienestar de las personas, y firmamos tantos tratados internacionales, y estos no modifican nuestra legislación, nos dejan como un país hipócrita", fustigó el ex director del Hogar de Cristo.

