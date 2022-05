El ex ministro de Hacienda durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones (Evópoli), se refirió en El Primer Café al futuro del trabajo en la Convención Constitucional, las normas aprobadas y el Plebiscito de salida, y sostuvo que "lo que se abre acá es una opción, esa opción no es un cheque en blanco", porque en un principio "la apuesta racional era por tener un texto que nos uniera, que fuera bueno para el futuro de Chile, que se hiciera cargo de la ilegitimidad del texto actual, pero eso en caso alguno da pábulo para tener cualquier texto". Además, expresó que el Presidente Gabriel Boric "se ha equivocado fundamentalmente al decir que cualquier cosa era mejor el texto que teníamos", porque "quienes creemos en que haya una nueva Constitución, y por algo aprobamos en el Plebiscito de entrada, evidentemente no estamos de acuerdo con que haya cualquier texto ni cualquier Constitución, una cosa no lleva a la otra", acotó el académico.

