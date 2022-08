CAM dio un portazo a la "tregua de 30 días" que pidió José Bengoa a favor del Apruebo

El historiador y antropólogo José Bengoa, experto en temas mapuche, pidió públicamente a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una "tregua" de un mes en los atentados en la Macrozona Sur a objeto de no favorecer la opción Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre.

A través de una carta fechada el viernes, pero publicada el domingo en Le Monde Diplomatique, Bengoa manifestó: "He sostenido a lo largo de años mi comprensión a la CAM. Creo que siempre es necesaria la existencia de organizaciones que vayan más allá de lo posible. Eso ha hecho la CAM, pero somos muchas y muchos quienes estamos firmemente por el Apruebo. Las mujeres mapuches, en particular, jugaron un papel central en la Constituyente. El Apruebo será también mayoritario en el pueblo mapuche y la CAM no los puede defraudar".

"Propongo, con todo respeto, que ustedes hagan una 'tregua' de 30 días en que suspendan las acciones directas. Esta 'tregua' no es ni con el gobierno, ni con el Estado; es con nosotros, con el pueblo de Chile y los mapuches que tienen otras posiciones. Es lo menos que les podemos pedir: libertad de acción se dice en política".

"Nadie debiera culpar a la CAM de favorecer el Rechazo; sería poner a los mapuches contra el pueblo chileno y contra ellos mismos. Sería un error histórico", recalcó el académico.

"SUPUESTOS INTELECTUALES"

Llaitul -a quien Bengoa llamó en su carta "querido compañero y amigo"- respondió esta tarde con una dura declaración enviada a los medios de prensa: "En tiempos de confusión ideológica aún se dejan ver las tramas más oscuras del colonialismo imperante en Chile. Del mapuche 'sin alma', 'flojo', 'borracho', 'delincuente', 'terrorista', 'narcoterrorista' ahora pasamos a ser los mapuche 'del rechazo', porque, según algunos supuestos intelectuales con bastante tribuna mediática, ahora tendríamos una especie de alianza táctica con la derecha chilena para 'desestabilizar' el plebiscito constitucional a favor de los sectores más conservadores".

"Resultan preocupantes las posturas de la supuesta intelectualidad progresista, mapuche y no mapuche, que a estas alturas demuestran miopía analítica y cierta desesperación política (...) La plurinacionalidad, como propuesta para la causa mapuche, resulta ser una medida vacía de fuerza territorial y con nula perspectiva de transformación, ya que más bien es un invento académico de una elite que busca espacios y cuotas de poder sin tomar en consideración la realidad de injusticias ni las necesidades reales de nuestro pueblo", prosigue el escrito.

"A primera vista, se nota que el señor Bengoa nos ha usado de objeto de estudio para posicionarse académica y políticamente, pero se nota que no ha leído nuestros comunicados ni nuestros escritos públicos y menos sabe de nuestra práctica política. Debe ser que conoce solo la parte de la historia mapuche que le es útil para remodelar el multiculturalismo chileno y que resulta funcional al poder dominante", añade.

"EL APRUEBO NO LOGRÓ ACUMULAR FUERZAS PARA DISPUTAR EL PLEBISCITO"

"Sostenemos que nuestra lucha no afecta los intereses del Apruebo, y le decimos a aquellos que están ahí que el problema no es nuestro proyecto de liberación, sino la acumulación de fuerzas que el Apruebo no logró hacer para disputar el plebiscito. Por lo tanto, no cometan la torpeza de ubicarnos con el Rechazo, pues esta opción encarna a los grandes capitalistas de Chile y ahí también están los intereses de la derecha económica y política de los usurpadores para quienes, como CAM, somos sus peores enemigos, tanto política, ideológica como militarmente", se lee en el texto.

"El pueblo chileno y ciertos sectores mapuche (asimilados) interesados en el plebiscito decidirán por su cuenta el destino de la Constitución. Como CAM seguiremos en la senda de la reconstrucción Nacional y ahí vale el koyactun y el futatrawun de acuerdo a nuestro admapu, siempre respetando y asumiendo en este tiempo nuestro rakiduam, kimun ka feyentun Mapuche", puntualizaron.

"No es nuestra responsabilidad llamar a votar Apruebo o Rechazo, ya que nunca fuimos parte de este proceso. Y no es porque no creamos, como nos acusan, es porque NO ES NUESTRO, no es parte de nuestra cultura ni de los principios, ni formas que nos legaron nuestros futakevje kuifi yem (Antepasados) y eso ya la hemos dejado clara en varias oportunidades", finaliza la misiva.