Constituyente Camila Zárate: Siempre hemos querido cambiar el quórum a mayoría simple

La constituyente electa de la Lista del Pueblo Camila Zárate (Independiente) planteó en Cooperativa que buscarán cambiar el quórum de dos tercios fijado para la Convención Constitucional por una mayoría simple.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la egresada de Derecho dijo que "la Lista del Pueblo tiene como horizonte una Constitución que sea participativa, igualitaria y ambiental (...) tiene una perspectiva tanto de derechos humanos, de la no discriminación por razón de género, por razón de orientación sexual y al mismo tiempo una orientación de cambio del sistema económico a un sistema que no sea de alero subsidiario, un Estado que solamente actúa después que los privados no pueden actuar, sino que un Estado en donde el modelo básicamente se centre en sistemas universales que sean solidarios y que sean también con participación de las comunidades".

Sobre el quórum planteado, la constituyente dijo que "nosotros siempre hemos sido de la idea de cambiarla, independiente de que ahora el escenario nos parece súper favorable, siempre hemos sido de la idea de cambiarla por quórum mayoritario".

Entre las propuestas de Zárate se encuentra que "las organizaciones que no pudieron tener convencionales adentro, que pasó por ejemplo con la Coordinadora Nacional de Migrantes, por poner un ejemplo, también puedan ellos puedan presentar sus propias iniciativas para que sean consideradas para la tramitación".

"Uno de los horizontes es poder reconocer la sistematización de los cabildos sociales que hemos realizado y otros procesos como encuentros, procesos de movilización por supuesto, pero sobre todo también de deliberación", añadió.