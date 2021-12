La constituyente Rocío Cantuarias (independiente en cupo Evópoli en el pacto Vamos por Chile) cuestionó el reconocimiento del periódico británico Financial Times a la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, a quien declaró como una de las 25 mujeres más influyentes del mundo en este año. En El Primer Café, Cantuarias opinó que "estos medios de comunicación (...) tienen la libertad para reconocer a quien quieran", pero ella no está "de acuerdo con que el liderazgo que haya ejercido Elisa Loncon sea merecedor de dicho reconocimiento. Pienso que cualquier mujer que hubiera estado en su lugar habría sido atractiva para poder entregar este reconocimiento. Ella (Loncon), en mi opinión, no ha ejercido un liderazgo que lo merezca".

LEER ARTICULO COMPLETO