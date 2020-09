Constituyentes: Gobierno se abre a "facilitar" proceso de firmas a independientes

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, abordó este miércoles la discusión sobre el mecanismo presencial de recolección de firmas ante notario de los independientes que quieran postular a una eventual Convención Constituyente, el cual en algunos sectores creen que se ve dificultado en medio de la pandemia por el coronavirus.

Según el portavoz, el Congreso es el que debe debatir otros mecanismos para la recopilación de apoyos, añadiendo: "Hay algunas atribuciones que tiene el Servel, por ejemplo, si es que se puede hacer esta firma ante notario o con clave única".

"Por supuesto que nos interesa facilitar el que pueda haber independientes, que no se les levanten muros ni trabas, para que puedan postular con igualdad de condiciones a la Convención que pueda ganar", dijo el secretario de Estado.

"Sobre las otras materias, requeriría de un consenso en el Congreso. En su momento eso no ocurrió, pero obviamente si eso pasara, al Gobierno le quedaría el tener que apoyarlo e implementarlo", concluyó.

El diputado independiente Pepe Auth (ex-PR) anunció que presentará una moción para "facilitar el procedimiento" a los independientes.

"Si el procedimiento de patrocinios pasa a ser digital, con clave única, en la plataforma del Servel, sin pasar por un notario -porque el Servel es suficiente como ministro de fe, tal como hoy se puede renunciar a un partido a través de la plataforma del Servel-, no veo ninguna razón para que esa modificación no sea convertida en ley", explicó el legislador.

"HAY POCO TIEMPO"

Desde la agrupación "Democracia es Diálogo", integrada por diversas figuras de la sociedad civil como la ex agregada cultural en EE.UU. Javiera Parada, el analista político Cristóbal Bellolio, la ex diputada y alcaldesa Carolina Toha y la abogada Elisa Walker, entre otros, llaman a zanjar este problema.

"Hay poco tiempo, y la institucionalidad -la política, el Congreso, el Gobierno y el Servel- tiene que encontrar la manera más práctica y eficiente de permitir, en estos tiempos extraordinarios de pandemia, que los independientes participen", dijo Parada.

"No sé cuál es la fórmula, me parece que la exigencia de que no haya notarios y habilitar la firma electrónica parece plausible para aplicarla para los independientes", agregó.