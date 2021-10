Convencionales denuncian "mentiras descaradas" en franja electoral de la UDI

La franja electoral parlamentaria de la UDI emitida la noche del domingo, que mediante la senadora Ena von Baer difundió la supuesta intención de la Convención Constitucional de cambiar la bandera, el himno y el nombre de Chile, causó rechazo al interior del órgano constituyente.

El extracto de la franja parlamentaria de Chile Podemos Más.

El convencional Fuad Chahín (DC) enfatizó que esta es "una mentira descarada", pues hasta ahora ninguno de sus pares ha hecho una propuesta de ese tipo, y llamó al Consejo Nacional de Televisión a tomar medidas para evitar la divulgación de noticias falsas a través del espacio.

"La UDI tiene que dar una explicación por mentirle derechamente al pueblo de Chile; es más, me parece que el Consejo Nacional de Televisión tiene que tomar medidas porque no es posible que se use la franja electoral para desinformar y para engañar a la población", alegó.

En otras oportunidades el CNTV ha señalado, en situaciones como la denunciada, que no tiene la facultad para editar ni censurar los contenidos expuestos en la franja.

La representante del Partido Comunista Bárbara Sepúlveda ofició a la mesa directiva de la Convención para que se pronuncie formalmente sobre este mensaje, y acusó a la derecha de instalar "una campaña de desinformación, de fake news y de desprestigio en contra de la convención constitucional".

Por otra parte criticó a la senadora en cuestión, apuntando que "resulta del todo preocupante que una senadora de la república emita estos dichos a sabiendas que son totalmente falsos".

A la fecha, la única convencional que se mostró a disposición de modificar los símbolos fue la convencional Elsa Labraña, quien en una entrevista con el programa Mentiras Verdaderas emitida en julio comentó que el himno nacional genera división en el país señalando que el país vive un proceso de refundación.

Pese a estos dichos, no hay ninguna propuesta formal ni informal en la Convención Constitucional de cambiar los símbolos patrios hasta la fecha.

Por su parte, el convencional oficialista, Luciano Silva (RN), reiteró que "esas cosas no se han dicho ni se han discutido" debido a que aún no comienza la redacción de la Constitución. Aunque consideró que "sí hay declaraciones de constituyentes, que son más extremistas, que probablemente hasta lo piensan y lo verbalizan".