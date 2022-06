El ex diputado, ex ministro de Defensa y ex presidente de RN Mario Desbordes comentó este viernes, en El Primer Café, algunos de los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), que ubicó a la seguridad como el principal problema al cual La Moneda debería dedicar su mayor esfuerzo, según los chilenos; además de mostrar un aumento en la confianza a Carabineros y un descontento con el estreno de la Administración de Gabriel Boric. "Esa es una cuestión que tiene que hacer reflexionar al Gobierno, al que veo inmovilizado en términos legislativos y, además, corriendo un riesgo gigantesco al amarrar su suerte al resultado de la constituyente", apuntó. Uniendo ese análisis con el trabajo de la Convención, el también ex carabinero, retirado en 1994, aseguró que convertir a la institución militarizada en una policía civil, "sin un debate de fondo y en plena crisis de seguridad ciudadana, que debe ser la más grande en décadas (...), es muy grave para la primera prioridad que tiene la ciudadanía, que es la seguridad ciudadana, y ya con esa razón ya me basta y sobra para pensar que el texto es malo".

